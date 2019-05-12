BIG, Fnatic и mouz пригласили на закрытые отборочные к майнору по CS:GO

Компания StarLadder представила восемь команд, которые получили приглашения в закрытую квалификацию Europe Minor Championship — Berlin 2019.

Инвайты достались Fnatic, BIG, North, mousesports, OpTic Gaming, Heroic, Windigo Gaming и Valiance & Co. Ещё восемь слотов разыграют участники открытых квалификаций. Матчи пройдут с 25 мая по 4 июня.

Закрытый этап отборочных состоится 10-12 июня в онлайне. Топ-8 участников турнира отправится на майнор в Берлин (Германия). Чемпионат организуют 17-21 июля. Две лучшие команды обеспечат себе места в предварительной стадии мэйджора. Состав, который займёт третье место, примет участие в турнире Play-In, где разыграют ещё два слота.