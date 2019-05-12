Winstrike и молодёжный состав Gambit сыграют на закрытых отборах к майнору по CS

Опубликован список приглашённых команд на закрытую квалификацию CIS Minor Championship — Berlin 2019. Инвайты заработали Team Spirit, forZe, Vega Squadron, Winstrike Team, Nemiga Gaming, DreamEaters, Syman Gaming и Gambit Youngsters.

За оставшиеся восемь слотов поборются участники открытых квалификаций. Игры проведут с 24 по 3 июня. Матчи закрытого этапа запланированы на 8-10 июня.

В основную стадию CIS Minor Championship — Berlin 2019 пройдут восемь команд. Соревнования в Берлине организуют 24-28 июля. Два лучших участника отправятся в предварительную стадию мэйджора. Ещё один поборется за два слота на турнире для команд, занявших в своих регионах третьи места.