Winstrike Team заключила контракты с Lil и NoFear

Илья Lil Ильюк и Александр NoFear Чурочкин подписали контракты с Winstrike Team. Анонс появился в официальной группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Больше красивой доты наше сообщество любит только мемы. И я невероятно рада, что мне удалось собрать состав, мем-потенциал которого идёт рука об руку с их игровым талантом. Высокий уровень игры, аниме-камбэки и семейные ценности – три кита, на которых стоит новый состав Winstrike Team», – прокомментировала приобретение менеджер состава Мария Гунина.

Winstrike Team начала выступать с Ильюком и Чурочкиным с апреля 2018-го. В тот же период к составу присоединился Игорь iLTW Филатов. Однако он прекратил тренироваться вместе с командой… Кто займет позицию мидера, в клубе объявят позднее.

На текущий момент в основной состав по Dota 2 помимо Lil и NoFear входят Айрат Silent Газиев и Алексей Nongrata Васильев. Команда выступит в закрытой квалификации EPICENTER Major. Матчи стартуют 15 мая.