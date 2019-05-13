Филип NEO Кубски стал новым игроком и капитаном FaZe Clan

Филип NEO Кубски заменил Даурена AdreN Кыстаубаева в составе FaZe Clan по CS:GO. Польский киберспортсмен присоединился к команде в качестве стендина. Он будет выполнять обязанности капитана.

Ближайший матч с его участием состоится сегодня, 13 мая, и начнётся в 18:00 по мск. FaZe встретится с Virtus.pro на Esports Championship Series Season 7.

Даурен AdreN Кыстаубаев представлял команду с января 2019-го. Вместе с ним FaZe занимала первые места на ELEAGUE CS:GO Invitational 2019 и BLAST Pro Series: Miami 2019. Однако на последнем турнире IEM Sydney состав занял 9-12-ю строчку.

О переходе Кубски рассказал инсайдер Don Haci. В публикации от 12 мая он ссылался на проверенный источник, хоть при этом и «не был уверен на сто процентов». Позднее Никола NiKo Ковач разместил скриншот из игры, где пользователи увидели аватар NEO в Steam.

Последней командой Филипа Кубски была Virtus.pro. Большую часть своей карьеры он играл с польскими составами.