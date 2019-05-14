WePlay анонсировала турнир по Dota 2 с призовым фондом в $ 300 тыс.

Турнирный оператор WePlay разыграет $ 300 тыс. на турнире по Dota 2. Чемпионат WePlay! Tug of War: Mad Moon пройдёт в июле 2019 года.
На турнире сыграют восемь участников. Первым известным участником является победитель турнира Radiant — Ninjas in Pyjamas. Еще пятеро получат прямые приглашения. Оставшиеся два слота займут чемпионы соревнований Dire в Азии и Америке.
Мероприятие разделено на два этапа. Сначала пройдёт групповой формат по GSL-системе с форматом матчей до двух побед (best-of-three). По его результатам две лучшие команды отправятся в полуфинал верхней сетки, а участники со второго и третьего мест встретятся в первом раунде виннеров. Команды, занявшие последние места в группе, покинут чемпионат.
Помимо награждения всей команды организаторы выберут двух лучших игроков чемпионата в номинациях «Коры» и «Саппорты». Оба участника получат чеки на $ 10 тыс.
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