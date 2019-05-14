PSG.LGD и Newbee сыграют в закрытом отборочном этапе EPICENTER Major в Китае

Организаторы чемпионата EPICENTER Major объявили список приглашённых участников китайского закрытого отборочного этапа. Прямые приглашения в квалификацию получили Vici Gaming, PSG.LGD, Keen Gaming, EHOME, Newbee, Royal Never Give up.



К ним присоединится Team Sirius, выигравшая первые открытые отборочные. Последний слот займёт победитель второй открытой квалификации. Все участники сразятся за три путёвки на основной чемпионат.



EPICENTER Major станет последним чемпионатом рейтингового сезона по Dota 2. Киберспортсмены разыграют между собой $ 1 млн и 15 тыс баллов Dota Pro Circuit.

