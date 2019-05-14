Александр Stranger Соломонов: до конца лета у нас не будет состава по CS:GO

Спортивный директор киберспортивной организации Team Empire Александр Stranger Соломонов ответил на вопросы поклонников касательно развития команды. Он заявил, что до конца лета 2019 года организация не будет создавать состав по CS:GO.



«Иметь сильный состав по CS:GO — это очень хорошо. Мы пробовали делать какие-то шаги в CS, и у нас не получалось. В данный момент конкуренция в дисциплине даже сильнее, чем в доте. Может быть, мы попробуем что-то сделать с молодёжным составом. Собрать каких-то игроков, поработать с ними определённое время и выходить с ними хотя бы на уровень майноров. Но до конца лета вряд ли у нас будут какие-то шаги», — рассказал Соломонов.



Последний раз Team Empire создавала состав по CS:GO в 2016 году. Лучшим достижением игроков стало второе место на CIS Minor Championship — Cologne 2016. Спустя полгода организация распустила игроков.