Спортивный директор Team Empire: основной проблемой на MDL стали макро и драки

Спортивный директор команды Team Empire Александр Соломонов прокомментировал выступление состава по Dota 2 на MDL Disneyland Paris Major. Он заявил, что разлада в команде нет и игроки уже готовятся к отборочным EPICENTER.
«У нас уже был разбор полётов. Это было конструктивное собрание, где мы разбирали моменты, которые помешали победить. Конкретно решали всё в вопросе подготовки к квалификации на EPICENTER. Нам не хватило уверенности в определённых стратегиях. Мы не брали то, чем играли на тренировках, потому что думали, что у нас это недостаточно хорошо отработано. Не хватило состава героев, но это исправимо. Но основной вопрос, конечно, в драках был и в макро.
Разлада в команде никакого нет. Они, конечно, погрустили, но понимают, что времени расстраиваться нет. Скоро квалификации на EPICENTER, к которым надо подойти в полной боевой готовности», — заявил Соломонов, отвечая на вопросы поклонников.
Team Empire заняла 13-16-е место на MDL Disneyland Paris Major. Киберспортсмены заработали $ 10 тыс. и 75 баллов Dota Pro Circuit. Состав не смог выиграть ни одного матча.
- 14 мая 2019
-
13:09
-
12:47
-
12:16
-
11:54
- 13 мая 2019
-
17:11
-
16:58
-
16:36
-
15:37
-
14:53
-
14:24
-
13:44
- 12 мая 2019
-
23:00
-
22:38
-
22:08
-
21:16
-
17:42
-
17:00
-
15:55
-
14:34
-
13:30
-
12:52
-
12:33
-
02:08
-
01:56
-
01:23
-
00:10
- 11 мая 2019
-
21:49
-
20:43
-
19:49
-
18:16
-
17:33
-
16:15
-
14:13
-
12:15
-
11:22