Спортивный директор Team Empire: основной проблемой на MDL стали макро и драки

Спортивный директор команды Team Empire Александр Соломонов прокомментировал выступление состава по Dota 2 на MDL Disneyland Paris Major. Он заявил, что разлада в команде нет и игроки уже готовятся к отборочным EPICENTER.



«У нас уже был разбор полётов. Это было конструктивное собрание, где мы разбирали моменты, которые помешали победить. Конкретно решали всё в вопросе подготовки к квалификации на EPICENTER. Нам не хватило уверенности в определённых стратегиях. Мы не брали то, чем играли на тренировках, потому что думали, что у нас это недостаточно хорошо отработано. Не хватило состава героев, но это исправимо. Но основной вопрос, конечно, в драках был и в макро.



Разлада в команде никакого нет. Они, конечно, погрустили, но понимают, что времени расстраиваться нет. Скоро квалификации на EPICENTER, к которым надо подойти в полной боевой готовности», — заявил Соломонов, отвечая на вопросы поклонников.

Team Empire заняла 13-16-е место на MDL Disneyland Paris Major. Киберспортсмены заработали $ 10 тыс. и 75 баллов Dota Pro Circuit. Состав не смог выиграть ни одного матча.