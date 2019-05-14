Ярослав NS Кузнецов: надо убрать у Radiance 17% промахов

Аналитик и комментатор студии RuHub Ярослав NS Кузнецов высказал мнение касательно необходимых перемен в балансе предметов Dota 2. Он предложил убрать у Radiance 17% промахов и, возможно, добавить аналогичную ауру другому предмету.
«Считаю, что у Radiance необходимо отобрать 17% промахов и дать какому-то другому артефакту. Возможно, со снижением процента до 15 или даже 10. Возможно, добавить её в какой-нибудь переработанный Holy Locket, потому что сейчас этот предмет абсолютно бесполезный», — заявил Кузнецов.
Поклонники предположили, что в этом случае его никто не будет покупать. В ответ Ярослав предложил компенсировать изменения снижением цены. По его мнению, Radiance покупается в основном для ускорения добычи золота, а не ради ауры промахов.
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