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Заур Cooman Шахмурзаев стал игроком Winstrike по Dota 2

Заур Cooman Шахмурзаев стал игроком Winstrike по Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

Заур Cooman Шахмурзаев присоединился к составу Winstrike по Dota 2. Об этом сообщается на сайте регистрации игроков Valve. Организация пока никак не прокомментировала эту новость

Cooman ранее выступал за Gambit Esports, Effect, Double Dimension и различные составы в Team Empire. Лучшим достижением игрокам стало 13-16-е место на ESL One Katowice 2018, 5-8-е на WESG 2017 и третье на Reshuffle Madness.

Ранее киберспортивная организация презентовала четырёх новых игроков по Dota 2. В новый состав вошли Алексей Nongrata Васильев, Айрат Silent Газиев, Илья Lil Ильюк и Александр NoFear Чурочкин. После этого менеджер команды Мария Гунина заявила, что место мидера осталось вакантным и он будет объявлен позже.

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