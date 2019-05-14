Даурен AdreN Кыстаубаев: глупо держать такого игрока, как Niko, в капитанах

Бывший игрок FaZe Clan по CS:GO Даурен AdreN Кыстаубаев рассказал о причинах ухода из команды. По его словам, организации требовался англоязычный капитан и он не смог выполнять требуемые задачи.



«Я никогда в жизни не играл на этих позициях в CS:GO. Мне было сложно подстраиваться под это всё, ещё и говорить на английском языке. То есть тебе приходится постоянно думать на английском. Ещё и чемпионаты один за другим — особо времени нет на тренировки. Приходилось импровизировать, и это было реально тяжело.



Наши пути разошлись, можно сказать, по обоюдному согласию, потому что реально я чувствовал себя не в своей тарелке там. По факту им нужен был капитан. Глупо держать в капитанах такого игрока, как Никола NiKo Ковач, который может вносить нереальный импакт. Я не подходил под эту роль. Разговаривать на таком уровне и капитанить на английском языке сложновато», — рассказал Кыстаубаев на стриме.



Даурен AdreN Кыстаубаев играл за FaZe Clan с января по май 2019 года. Вместе с командой он выиграл ELEAGUE CS:GO Invitational 2019 и BLAST Pro Series Miami 2019. До этого он два года выступал за Gambit Esports, в составе которых выиграл PGL Major Krakow 2017.