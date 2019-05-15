Old but Gold перешла в Team Spirit

Российская команда Old but Gold подписала контракты с киберспортивной организацией Team Spirit. В новом статусе состав выступит на закрытых отборочных к EPICENTER Major.

Квалификационный этап стартует 15 мая. Команда, занявшая первое место в группе, напрямую попадёт на мэйджор. Остальные участники, расположившиеся со 2-й по 5-ю строчки, отправятся в плей-офф, где продолжат борьбу за слоты. Подробнее о формате отборочных можно прочитать здесь.

О возможном подписании Old but Gold стало известно 13 мая от портала Cybersport.ru. Микс образовался в январе 2019-го. Позднее команда заняла 3-4-е место на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. В прошлом некоторые игроки состава уже сотрудничали с Team Spirit.