Valve внесла изменения в экономику CS:GO и обновила пользовательский интерфейс

Компания Valve выпустила обновление для CS:GO. Патч внёс изменения для режима «королевской битвы» (добавили пилотируемого дрона и денежные бонусы) и пользовательских карт Ruby и Workout (внедрили новые элементы и поправили баги).

Помимо этого разработчики обновили экономическую модель в стандартных и соревновательных матчах. Теперь, когда команда с серией из пяти проигрышей берёт раунд, денежный бонус всегда опускается до $ 2900.

Ещё одним нововведением стала функция для поиска группы (Looking to Play). Пользователи могут установить специальный статус, чтобы потенциальные партнёры по команде видели их в списке доступных игроков.

Создатели также добавили панель с расписанием соревнований. Информацию предоставляет портал HLTV. Теперь игроки могут выбрать понравившийся турнир, который уже идёт или стартует в ближайшее время, после чего будут получать уведомления о начале матчей. С полным списком изменений можно ознакомиться тут.