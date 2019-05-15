Valve внесла изменения в экономику CS:GO и обновила пользовательский интерфейс

Компания Valve выпустила обновление для CS:GO. Патч внёс изменения для режима «королевской битвы» (добавили пилотируемого дрона и денежные бонусы) и пользовательских карт Ruby и Workout (внедрили новые элементы и поправили баги).
Помимо этого разработчики обновили экономическую модель в стандартных и соревновательных матчах. Теперь, когда команда с серией из пяти проигрышей берёт раунд, денежный бонус всегда опускается до $ 2900.
Ещё одним нововведением стала функция для поиска группы (Looking to Play). Пользователи могут установить специальный статус, чтобы потенциальные партнёры по команде видели их в списке доступных игроков.
Создатели также добавили панель с расписанием соревнований. Информацию предоставляет портал HLTV. Теперь игроки могут выбрать понравившийся турнир, который уже идёт или стартует в ближайшее время, после чего будут получать уведомления о начале матчей. С полным списком изменений можно ознакомиться тут.
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