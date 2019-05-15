Зарегистрирована торговая марка Dota Underlords

Компания Valve зарегистрировала торговую марку Dota Underlords. Заявление подали 6 мая, а 9 мая его утвердили. В описании говорится, что Dota Underlords — видеоигровое программное обеспечение.

Что это за продукт, Valve пока не уточняла. Вероятный анонс может состояться на The International — ежегодном чемпионате мира по Dota 2, где компания публично рассказывает о новых проектах вселенной. В 2017 году там показали тизер карточной игры Artifact.

Пользователи полагают, что в компании хотят выпустить Dota Auto Chess как самостоятельную игру. Кастомную карту для доты разработали в Китае. В апреле 2019-го её создатели выпустили мобильную версию продукта, но в другом сеттинге.

Valve уже связывались с авторами DAC в феврале 2019-го. По данным портала VPEsports, компания выразила готовность поддержать студию в разработке игры и раздумывала над способами монетизации.

The International 9 пройдёт в Шанхае (Китай) с 15 по 25 августа. Текущий призовой фонд турнира составляет $ 11,5 млн.

VPEsports: Valve превратит Dota Auto Chess в полноценную игру