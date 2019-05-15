OG стала лидером европейской квалификации EPICENTER Major
OG вышла на первое место европейских отборочных EPICENTER Major. Команда идёт без поражений после двух матчей.
Вторую строчку делят между собой Team Secret и Ninjas in Pyjamas. Сразу за ними следуют Team Liquid и Alliance. Замыкают таблицу Team Singularity — они уступили лидерам в двух сериях подряд.
Фото: liquipedia.net
Отборочный этап в Европе проходит с 15 по 18 мая. Лидер групповой стадии напрямую попадёт на EPICENTER Major. Участники со 2-го по 5-е места продолжат борьбу за два слота в плей-офф квалификации.
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