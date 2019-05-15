OG стала лидером европейской квалификации EPICENTER Major

OG вышла на первое место европейских отборочных EPICENTER Major. Команда идёт без поражений после двух матчей.

Вторую строчку делят между собой Team Secret и Ninjas in Pyjamas. Сразу за ними следуют Team Liquid и Alliance. Замыкают таблицу Team Singularity — они уступили лидерам в двух сериях подряд.

Фото: liquipedia.net

Отборочный этап в Европе проходит с 15 по 18 мая. Лидер групповой стадии напрямую попадёт на EPICENTER Major. Участники со 2-го по 5-е места продолжат борьбу за два слота в плей-офф квалификации.