SteamDB: летняя распродажа в Steam стартует 20 июня

Стали известны сроки проведения летней распродажи в Steam. Акция начнётся 25 июня в 20:00 мск и завершится 9 июля в 20:00 мск. Об этом сообщают SteamDB и SteamCN со ссылкой на многочисленные источники.

В течение года компания Valve организовывает в своем цифровом магазине по шесть распродаж. Издатели самостоятельно выставляют региональные цены на видеоигры, дополнительный контент и цифровые предметы к ним.

В 2018 году это позволило увеличить призовой фонд The International 8. Тогда компания продавала Боевой пропуск на 100 уровней по скидке в 75% (1580 рублей).

Прошлогодняя летняя распродажа в Steam проходила с 21 июня по 5 июля.