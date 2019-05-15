SteamDB: летняя распродажа в Steam стартует 20 июня
Стали известны сроки проведения летней распродажи в Steam. Акция начнётся 25 июня в 20:00 мск и завершится 9 июля в 20:00 мск. Об этом сообщают SteamDB и SteamCN со ссылкой на многочисленные источники.
В течение года компания Valve организовывает в своем цифровом магазине по шесть распродаж. Издатели самостоятельно выставляют региональные цены на видеоигры, дополнительный контент и цифровые предметы к ним.
В 2018 году это позволило увеличить призовой фонд The International 8. Тогда компания продавала Боевой пропуск на 100 уровней по скидке в 75% (1580 рублей).
Прошлогодняя летняя распродажа в Steam проходила с 21 июня по 5 июля.
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