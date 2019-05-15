OG оформила четыре победы в первый день отборочных EPICENTER Major

OG заняла первую строчку европейских отборочных EPICENTER Major по результатам четырёх серий. Команда идёт без поражений. На втором месте следует Team Secret (3-0), на третьем — Alliance (3-1), на четвёртом — Ninjas in Pyjamas (2-1), на пятом — Team Liquid (1-2).

Промежуточные результаты отборочных в Европе Фото: liquipedia.net

16 мая команды проведут заключительные матчи. Победитель выйдет с первого места на EPICENTER Major. Остальные участники, расположившиеся с 2 по 5 места, отправятся в плей-офф, где поборются за два слота на турнире в Москве.

EPICENTER Major выделил по три слота на Европу и Китай. Остальные регионы получили по два слота. Ещё два места на мэйджоре получат участники StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.

Na'Vi и Virtus.pro разделили первое место на отборочных к EPICENTER Major