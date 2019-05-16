Сеть фастфуда KFC пошутила над авторами Apex Legends

Сеть ресторанов быстрого питания KFC пошутила над студией Respawn Entertainment на тему выпуска обновлений для Apex Legends. В «твиттере» компании появился мем «ну давай же», где персонаж тыкает палкой в Apex Legends с просьбой сделать что-нибудь.

Сотрудник Respawn ответил, что на текущий момент компания разрабатывает много контента. В ответ он пошутил, что разработчики используют не такие флагманские технологии, как KFC в прожарке курицы, поэтому им требуется больше времени.



Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года. Проект стал крайне успешным. За месяц в игру сыграло более 50 млн человек. Недавно студия сообщила, что отложила создание новой части Titanfall ради работы над обновлениями Apex Legends.