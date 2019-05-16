В Fortnite добавили скин Джона Уика и новый игровой режим

Компания Epic Games выпустила обновление для Fortnite в честь премьеры фильма «Джон Уик 3». В игре появился скин в стиле главного героя картины и временный игровой режим «Награда за голову».



В режиме «Награда за голову» игрокам предстоит собирать золотые монеты и убивать других пользователей. В ходе ивента можно получить дополнительные косметические награды.

Это не первое внутриигровое мероприятие, связанное с кинофильмами. Ранее разработчики провели аналогичный ивент по фильму «Мстители: Финал». В ней игроки могли сражаться за две стороны — читаури и супергероев.

Премьера фильм «Джон Уик 3» состоялась 16 мая. Согласно сюжетной линии, главный герой нарушил правила специального отеля для киллеров «Континенталь». Из-за этого у Джона возникли проблемы, и он пытается сбежать из Нью-Йорка.