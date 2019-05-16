Ким Geguri Се Ён стала одним из «лидеров следующего поколения» по версии Time

Киберспортсменка из команды Shanghai Dragons по Overwatch Ким Geguri Се Ён вошла в список «лидеров следующего поколения» по версии журнала Time. Журнал отметил её как одну из немногих девушек, выступающую в мужской сфере.
Ким Geguri Се Ён родилась в Южной Корее. Единственная девушка в Overwatch League. Перед появлением на профессиональной сцене её неоднократно обвиняли в использовании читов. Автор отметил, что, несмотря на эти обвинения, ей удалось пробиться в Overwatch League после расследования Blizzard.
Журналист отметил, что Geguri не нравится роль девушки — первопроходца в OWL. Она сосредоточена на текущей цели — достойном выступлении команды во втором сезоне лиги.
Geguri играет за Shanghai Dragons с февраля 2018 года. В составе команды заняла 12-е место в первом сезоне OWL. Организация проиграла все 42 матча.
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