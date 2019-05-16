Team Secret выступит на EPICENTER Major
Team Secret сыграла все матчи группового этапа закрытой европейской квалификации турнира EPICENTER Major по Dota 2. Состав занял первое место, сыграв со статистикой 6-1. Игроки уступили только Team Liquid.
Благодаря этому команда стала первым участником EPICENTER Major. Еще два слота для Европы будут разыграны в плей-офф. За них сразятся составы, расположившиеся со 2-го по 5-е место. Еще 11 коллективов определятся по результатам квалификаций в других регионах, а оставшиеся два слота займут победители StarLadder ImbaTV Minor Season 2.
EPICENTER Major пройдёт с 22 по 30 июня в Москве. Участники разыграют $ 1 млн и 15 тыс. баллов Dota Pro Circuit.
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