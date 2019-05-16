Blizzard добавила приключение «Похищение Даларана» в Hearthstone

Компания Blizzard выпустила очередное обновление для карточной игры Hearthstone. Разработчики добавили в неё новое приключение — «Похищение Даларана».

Приключение состоит из пяти глав. За прохождение каждой из них игроки получат по три комплекта карт «Возмездие теней». Тем, кому удастся пройти его, компания подарит специальные рубашки карт.



Студия пошла навстречу пользователям и сделала первую главу бесплатной. Остальные можно будет открыть по отдельности (700 золота или 399 руб. за 1 шт. на PC, Mac, Android/для iOS — 219 руб.) или комплектом (1099 руб. на PC, Mac, Android/1490 руб на iOS).