Gambit Esports отобралась на EPICENTER Major от СНГ-региона

Gambit Esports возглавила групповой этап закрытых отборочных на турнир EPICENTER Major по Dota 2. Команда завершила групповой этап со статистикой 6-1. После этого состав выиграл серию переигровок с VP и Natus Vincere со счётом 2-1.
Киберспортсмены выиграли путёвку на LAN-финал последнего мэйджора сезона. Ранее на него отобралась Team Secret.
В плей-офф прошли Natus Vincere, Virtus.pro, Winstrike и Team Empire. Команды сыграют плей-офф по системе до двух поражений (double elimination) с форматом встреч bo3 (до двух побед). Путёвку получит только один коллектив из оставшихся.
EPICENTER Major станет последним чемпионатом соревновательного сезона 2018/19. Он пройдёт в Москве, на «ЦСКА-Арене». Призовой фонд турнира составит $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.
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