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Valve начала приём роликов на конкурс Dota 2 Short Film Contest 2019

Valve начала приём роликов на конкурс Dota 2 Short Film Contest 2019
Киберспорт / Dota 2 0

Студия Valve объявила о старте конкурса видеороликов Dota 2 Short Film Contest 2019. В нём могут принять участие все желающие. Для этого необходимо загрузить свою работу в «Мастерскую» Dota 2 до 7 августа 2019 года. Максимальная длительность ролика составляет 90 секунд.

В преддверии The International 2019 лучшие работы будут добавлены в боевой пропуск для голосования. Победитель будет объявлен непосредственно на чемпионате в Шанхае (Китай). Награда за первое место составит $ 25 тыс., за второе — $ 10 тыс., а за третье — $ 5 тыс. Участники с 3-го по 10-е место получат по $ 500. Детально правила участия можно изучить на сайте разработчика.

В 2018 году победа досталась Keller Max за юмористический видеоролик On the cliff. Он посвящён истории Rubick, которому удалось забросить всю команду соперников на возвышенность.

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