Йохан n0tail Сундштайн пожаловался на администратора EPICENTER Major

Игрок состава OG по Dota 2 Йохан n0tail Сундштайн пожаловался на работу администратора европейской квалификации чемпионата EPICENTER Major. Он указал на непрофессионализм организаторов в проведении мероприятия.



Датский киберспортсмен отметил смену соперника в плей-офф европейской квалификации чемпионата в ночь перед матчем. Изначально OG должна была сыграть с Alliance, но после внесённых корректировок соперником стала Team Liquid. После этого игрок попросил организаторов продлить перерыв, но получил отказ.



«Сегодня попросил продлить перерыв с 15 минут до 30, потому что, мне кажется, он слишком короткий для матча из трёх игр. После 30-минутного перерыва повышается качество игры, так как есть время поесть и выйти на улицу, прежде чем начать следующую трёхчасовую серию. Получил ответ — «нет». Вообще, я бы очень удивился, если других участников устраивает 15-минутный перерыв», — написал Сундштайн.



На момент написания статьи определились два участника EPICENTER Major из Европы. На турнир отобрались Team Secret и Team Liquid. Для участия в финальном мэйджоре сезона OG предстоит обыграть Ninjas in Pyjamas и Alliance. Заключительные матчи начнутся 18 мая, начало — в 15:00 мск.