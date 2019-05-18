Йохан n0tail Сундштайн пожаловался на администратора EPICENTER Major

Игрок состава OG по Dota 2 Йохан n0tail Сундштайн пожаловался на работу администратора европейской квалификации чемпионата EPICENTER Major. Он указал на непрофессионализм организаторов в проведении мероприятия.
Датский киберспортсмен отметил смену соперника в плей-офф европейской квалификации чемпионата в ночь перед матчем. Изначально OG должна была сыграть с Alliance, но после внесённых корректировок соперником стала Team Liquid. После этого игрок попросил организаторов продлить перерыв, но получил отказ.
«Сегодня попросил продлить перерыв с 15 минут до 30, потому что, мне кажется, он слишком короткий для матча из трёх игр. После 30-минутного перерыва повышается качество игры, так как есть время поесть и выйти на улицу, прежде чем начать следующую трёхчасовую серию. Получил ответ — «нет». Вообще, я бы очень удивился, если других участников устраивает 15-минутный перерыв», — написал Сундштайн.
На момент написания статьи определились два участника EPICENTER Major из Европы. На турнир отобрались Team Secret и Team Liquid. Для участия в финальном мэйджоре сезона OG предстоит обыграть Ninjas in Pyjamas и Alliance. Заключительные матчи начнутся 18 мая, начало — в 15:00 мск.
- 18 мая 2019
-
12:52
-
11:44
-
10:39
- 17 мая 2019
-
22:46
-
22:35
-
20:04
-
16:54
-
15:29
-
13:28
-
12:35
-
07:53
-
01:11
- 16 мая 2019
-
23:55
-
23:47
-
21:49
-
21:36
-
20:13
-
17:46
-
16:36
-
15:20
-
14:45
-
12:45
-
10:33
- 15 мая 2019
-
23:32
-
22:40
-
22:18
-
21:22
-
21:00
-
18:25
-
18:04
-
17:36
-
17:20
-
15:47
-
13:42
-
12:31