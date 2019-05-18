Gambit вошла в одну группу с EG и Team Secret на ESL One Birmingham 2019

Организаторы ESL One Birmingham 2019 опубликовали посев команд на групповом этапе соревнований. Gambit Esports попала в одну группу с Team Secret и Evil Geniuses.
Турнир ESL One Birmingham 2019 пройдёт в два этапа. Групповая стадия состоится с 28 по 30 мая. Участники сыграют по круговой системе в формате best-of-two. По две лучшие команды отправятся в верхнюю сетку плей-офф, 3-4-е место — сыграют в лузерах, а оставшаяся пара аутсайдеров покинет чемпионат.
Стадия плей-офф пройдёт с 30 мая по 2 июня. Все матчи основной стадии будут сыграны по системе до двух побед (best-of-three), а гранд-финал — до трёх побед (best-of-five).
Местом проведения ESL One Birmingham 2019 станет Бирмингем (Великобритания). Общий призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс.
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