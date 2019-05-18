RNG сыграет на EPICENTER Major
Royal Never Give Up обыграла Vici Gaming в финале верхней сетки китайской квалификации турнира EPICENTER Major. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Команда стала вторым участником соревнований от Китая. Ранее на чемпионат отобралась PSG.LGD, которая заняла первое место на групповом этапе.
Последний слот разыграют оставшиеся три участника. Vici Gaming расположилась в финале лузеров. Команда сыграет с победителем пары Team Aster против Newbee.
EPICENTER Major пройдёт с 22 по 30 июня в Москве, на «ЦСКА-Арене». Призовой фонд соревнований составит $ 1 млн и 15 тыс. очков DPC.
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