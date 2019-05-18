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RNG сыграет на EPICENTER Major

RNG сыграет на EPICENTER Major
Киберспорт / Dota 2 0

Royal Never Give Up обыграла Vici Gaming в финале верхней сетки китайской квалификации турнира EPICENTER Major. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Команда стала вторым участником соревнований от Китая. Ранее на чемпионат отобралась PSG.LGD, которая заняла первое место на групповом этапе.

Последний слот разыграют оставшиеся три участника. Vici Gaming расположилась в финале лузеров. Команда сыграет с победителем пары Team Aster против Newbee.

EPICENTER Major пройдёт с 22 по 30 июня в Москве, на «ЦСКА-Арене». Призовой фонд соревнований составит $ 1 млн и 15 тыс. очков DPC.

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