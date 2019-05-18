Team Empire вылетела из СНГ-квалификации EPICENTER Major

Winstrike Team обыграла Team Empire в первом раунде нижней сетки отборочных на EPICENTER Major. Встреча окончилась со счётом 2:0.

Команда прошла в следующий этап. Следующим соперником состава станет Virtus.pro. Матч состоится 18 мая, начало в 16:30 мск. Победитель отправится в гранд-финал, чтобы сразится за путёвку на LAN-финал турнира.



Team Empire покинула соревнования. Киберспортсмены заняли пятое место в квалификации.



EPICENTER Major станет последним мэйджором соревновательного сезона 2018/19. Участники разыграют между собой $ 1 млн и 15 тыс рейтинговых очков.