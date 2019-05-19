Evil Geniuses и Infamous выступят на EPICENTER Major
В двух регионах завершились отборочные EPICENTER Major. В Северной Америке в гранд-финале квалификации победила Evil Geniuses. Соперником команды Тала Fly Айзика стала Complexity Gaming. Встреча закончилась со счетом 3:1.
Фото: liquipedia.net
В Южной Америке сильнее всех оказалась Infamous. Новый состав организации, в который входят аргентинец и четыре европейца, разгромил EgoBoys со счетом 3:0.
Фото: liquipedia.net
Основной этап EPICENTER Major пройдет 22-30 июня. 16 команд поборются за призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. очков DPC. Чемпионат в Москве станет последним в сезоне 2018/2019. После него Valve проведет региональные отборочные на The International 9.
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