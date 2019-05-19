Продажи Minecraft достигли отметки в 176 млн копий

Компания Microsoft продала 176 млн копий Minecraft. Об этом стало известно на мероприятии, посвященному десятилетию игры.

Однако невозможно точно утверждать, что продукт Mojang стал самым продаваемым в истории видеоигр. Как пишет PC Gamer, данные о Tetris расходятся. По различным оценкам, ее тиражи составляют от 170 до 425 млн копий.

Помимо них в топ-5 входят Grand Theft Auto V — 110 млн копий, Wii Sports — 82 млн копий и PlayerUnknown's Battlegrounds — 50 млн копий.

В 2019 году Mojang выпустит Minecraft Earth — бесплатную мобильную игру с дополненной реальностью. Пользователям предложат застраивать реальный мир кубическими блоками.