Продажи Minecraft достигли отметки в 176 млн копий
Компания Microsoft продала 176 млн копий Minecraft. Об этом стало известно на мероприятии, посвященному десятилетию игры.
Однако невозможно точно утверждать, что продукт Mojang стал самым продаваемым в истории видеоигр. Как пишет PC Gamer, данные о Tetris расходятся. По различным оценкам, ее тиражи составляют от 170 до 425 млн копий.
Помимо них в топ-5 входят Grand Theft Auto V — 110 млн копий, Wii Sports — 82 млн копий и PlayerUnknown's Battlegrounds — 50 млн копий.
В 2019 году Mojang выпустит Minecraft Earth — бесплатную мобильную игру с дополненной реальностью. Пользователям предложат застраивать реальный мир кубическими блоками.
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