Fnatic сыграет на EPICENTER Major
Fnatic победила Power of MYSG+AU в гранд-финале отборочных EPICENTER Major в Юго-Восточной Азии. Матч завершился со счётом 3:2.
Первый слот от региона получила TNC Predator. Команда закончила выступление в групповой стадии на первом месте с 6 победами и 1 поражением и напрямую квалифицировалась на турнир.
Основной этап EPICENTER Major пройдёт 22-30 июня. На текущий момент известны 14 участников из 16. Два последних определятся по итогам StarLadder Minor.
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