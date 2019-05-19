Fnatic сыграет на EPICENTER Major

Fnatic победила Power of MYSG+AU в гранд-финале отборочных EPICENTER Major в Юго-Восточной Азии. Матч завершился со счётом 3:2.

Первый слот от региона получила TNC Predator. Команда закончила выступление в групповой стадии на первом месте с 6 победами и 1 поражением и напрямую квалифицировалась на турнир.



Основной этап EPICENTER Major пройдёт 22-30 июня. На текущий момент известны 14 участников из 16. Два последних определятся по итогам StarLadder Minor.