Team Empire победила в девятом сезоне Pro League по Rainbow Six Siege

Team Empire стала чемпионом Pro League Season 9 по Rainbow Six Siege. В финале команда из СНГ превзошла Evil Geniuses со счётом 2:1.
Это первый успех в высшей лиге с момента попадания в неё. В регулярном сезоне состав занял первое место. На его счету 10 побед, 2 ничьих и 2 поражения.
За победу Team Empire заработала $ 75 тыс. Evil Geniuses досталось $ 30 тыс. Ещё по $ 15 тыс. получили FaZe Clan и Fnatic, расположившиеся на третьем и четвёртом местах. Остальным участникам соревнований досталось по $ 8 тыс. Общий призовой фонд чемпионата составил $ 167 тыс.
Самым популярным матчем финала Pro League стал EG — FaZe. На втором месте EG — Empire. Пиковый показатель на всех стримах составил 190 тыс. зрителей.
Финальный этап Pro League Season 9 проходил в Милане (Италия) с 18 по 19 мая. В чемпионате участвовали восемь команд из Европы, Северной Америки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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