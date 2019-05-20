Timon завоевал Кубок России по FIFA 19
Киберспорт / FIFA 0
Игрок Gambit Esports Андрей Timon Гурьев выиграл Кубок России по FIFA 19. На пути к чемпионству он оказался сильнее Роберта Ufenok77 Фахретдинова и Антона KLENOFF Кленова.
Фото: https://vk.com/gambitesports
За победу Гурьев заработал 500 тыс. рублей. Кленову досталось 300 тыс. рублей. Фахретдинов, победивший Сергея bux_RU Баринова в матче за третье место, получил 200 тыс. рублей.
Кубок России по FIFA 19 провели в компьютерном клубе Yota Arena 19 мая. Призовой фонд чемпионата составил миллион рублей.
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