Timon завоевал Кубок России по FIFA 19

Игрок Gambit Esports Андрей Timon Гурьев выиграл Кубок России по FIFA 19. На пути к чемпионству он оказался сильнее Роберта Ufenok77 Фахретдинова и Антона KLENOFF Кленова.

Фото: https://vk.com/gambitesports

За победу Гурьев заработал 500 тыс. рублей. Кленову досталось 300 тыс. рублей. Фахретдинов, победивший Сергея bux_RU Баринова в матче за третье место, получил 200 тыс. рублей.

Кубок России по FIFA 19 провели в компьютерном клубе Yota Arena 19 мая. Призовой фонд чемпионата составил миллион рублей.