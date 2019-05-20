Wall Street Journal: стриминг новых игр приносит их авторам до $ 50 тыс. за час

Издатели готовы платить популярным стримерам до $ 50 тыс. за час. Такую сумму можно заработать за показ новых видеоигр, сообщает The Wall Street Journal.

Доход варьируется исходя из известности ведущего и размера его аудитории. Канал, который собирает по 15 тыс. зрителей, может принести их создателю в среднем $ 25-35 тыс.

Исполнительный директор студии Take-Two Штраус Зелник заявил WSJ о важности стримеров для современной игровой индустрии. Авторы каналов стали одним из ключевых компонентов при планировании рекламной кампании. Их услугами пользуются как крупные, так и небольшие издатели.

13 марта агентство Reuters рассказало о заработке Тайлера Ninja Блевинса. По их данным, стример получил $ 1 млн от Electronic Arts за трансляции «королевской битвы» Apex Legends на своём канале.