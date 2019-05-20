Саудовский принц потратил около 878 тыс. рублей на Боевой пропуск в Dota 2

Саудовский принц с ником Sweetheart Yuki Yukeo прокачал свой Боевой пропуск в Dota 2 до 32 674-го уровня. В точности неизвестно, сколько из них он получил самостоятельно, выполняя внутриигровые задания и выбивая достижения. По приблизительным подсчётам, он мог потратить на покупку боевых очков $ 13,6 тыс. (878 тыс. рублей). Это далеко не рекорд.
По статистике портала Dota.Rgp.io, в мире есть два человека с меньшим количеством уровней — около 20 тыс. Один из них — индонезийский игрок с ником KokohMieke. Имя другого неизвестно. Каждый из них заплатил более $ 8 тыс. (от 538 до 541 тыс. рублей).
Sweetheart Yuki Yukeo уже не первый год интересуется Dota 2. В 2017 году он прокачал Боевой пропуск до 175 000-го уровня (затраты составили примерно 4,5 млн рублей), а в 2018-м был замечен с 68 тыс. уровней. Именно тогда о нём и заговорили на форуме Reddit и в СМИ.
Судя по профилю Steam, его зовут Абдулла ибн Салман ибн Абдул-азиз Аль Сауд. В династическом древе он приходится правнуком действующему королю Саудовской Аравии — Салману.
В профиле также размещены ответы на популярные вопросы, где Абдулла рассказывает об увлечении Dota 2, спонсировании команд и имуществе семейства.
Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 — The International 9 — пополняется за счет 25% от продаж внутриигровых предметов. На текущий момент он составляет $ 12,8 млн.
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