Team Empire выкупила контракт Рината KingR Абдуллина у Gambit Esports

Team Empire подписала соглашение с Ринатом KingR Абдуллиным. Организация выкупила контракт у Gambit Esports. Стоимость сделки не уточняется.

«Долго решались юридические вопросы и различные формальности по трансферу игрока, но тот факт, что Ринат становится полноправным членом команды, мы определили давно. Теперь это официально и общеизвестно. Поздравляю Рината и всех нас с этим событием!» — прокомментировал подписание спортивный директор Team Empire Александр StrangeR Соломонов.

Абдуллин присоединился к Team Empire в качестве стендина 19 марта 2019. Вместе с ним команда съездила на MDL Disneyland Paris Major, где заняла 13-16 место. В прошлом KingR уже защищал цвета Empire. Он представлял клуб с марта 2016 по май 2017.