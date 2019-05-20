Team Empire выкупила контракт Рината KingR Абдуллина у Gambit Esports
Team Empire подписала соглашение с Ринатом KingR Абдуллиным. Организация выкупила контракт у Gambit Esports. Стоимость сделки не уточняется.
«Долго решались юридические вопросы и различные формальности по трансферу игрока, но тот факт, что Ринат становится полноправным членом команды, мы определили давно. Теперь это официально и общеизвестно. Поздравляю Рината и всех нас с этим событием!» — прокомментировал подписание спортивный директор Team Empire Александр StrangeR Соломонов.
Абдуллин присоединился к Team Empire в качестве стендина 19 марта 2019. Вместе с ним команда съездила на MDL Disneyland Paris Major, где заняла 13-16 место. В прошлом KingR уже защищал цвета Empire. Он представлял клуб с марта 2016 по май 2017.
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