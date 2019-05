Продажи билетов на The International 2019 начнутся 24 мая

Студия Valve объявила дату старта продаж билетов на чемпионат The International 2019 по Dota 2. Они поступят в продажу 24 мая в 16:00 мск. Их можно будет купить в онлайн-сервисе Universe.



На мероприятие будет продаваться три вида билетов:

На 20-21 августа — $ 70 (около 4700 руб.);

На 22-23 августа — $ 70 (около 4700 руб.);

На финальные дни 24-25 августа — $ 300 (около 19 600 руб.).



Владельцы боевого пропуска и Dota Plus получат приоритет на покупку билетов в первый час продаж. Они получат специальный код доступа в клиенте игры.



The International 2019 пройдёт с 20 по 25 августа в Шанхае (Китай). На чемпионате сыграют 18 команд: 12 получат приглашения по итогам сезона Dota Pro Circuit, а оставшиеся шесть займут победители региональных квалификаций. Они разыграют призовой фонд в $ 12,9 млн. Сумма не окончательная, так как регулярно пополняется благодаря продажам боевого пропуска и соответствующей цифровой продукции.