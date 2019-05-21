Продажи билетов на The International 2019 начнутся 24 мая

Студия Valve объявила дату старта продаж билетов на чемпионат The International 2019 по Dota 2. Они поступят в продажу 24 мая в 16:00 мск. Их можно будет купить в онлайн-сервисе Universe.
На мероприятие будет продаваться три вида билетов:
На 20-21 августа — $ 70 (около 4700 руб.);
На 22-23 августа — $ 70 (около 4700 руб.);
На финальные дни 24-25 августа — $ 300 (около 19 600 руб.).
Владельцы боевого пропуска и Dota Plus получат приоритет на покупку билетов в первый час продаж. Они получат специальный код доступа в клиенте игры.
The International 2019 пройдёт с 20 по 25 августа в Шанхае (Китай). На чемпионате сыграют 18 команд: 12 получат приглашения по итогам сезона Dota Pro Circuit, а оставшиеся шесть займут победители региональных квалификаций. Они разыграют призовой фонд в $ 12,9 млн. Сумма не окончательная, так как регулярно пополняется благодаря продажам боевого пропуска и соответствующей цифровой продукции.
- 21 мая 2019
-
11:01
- 20 мая 2019
-
19:52
-
18:04
-
17:04
-
15:18
-
12:54
-
12:29
- 19 мая 2019
-
21:22
-
14:59
-
14:11
-
12:45
-
11:58
- 18 мая 2019
-
23:51
-
21:04
-
18:42
-
16:37
-
15:25
-
13:42
-
12:52
-
11:44
-
10:39
- 17 мая 2019
-
22:46
-
22:35
-
20:04
-
16:54
-
15:29
-
13:28
-
12:35
-
07:53
-
01:11
- 16 мая 2019
-
23:55
-
23:47
-
21:49
-
21:36
-
20:13