Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в список «30 до 30» по версии Forbes
Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в список «30 до 30» по версии редакции Forbes в России. Киберспортсмен попал в тройку победителей категории «Спорт и киберспорт» вместе с футболистом Александром Головиным и хоккеистом Кириллом Капризовым.
Тройка победителей конкурировала с семью остальными спортсменами. В состав номинантов вошли фигуристка Алина Загитова, боец MMA Хабиб Нурмагомедов, теннисист Карен Хачанов и другие.
Это не первая награда киберспортсмена. Ранее Кушнарёв стал одним из «12 апостолов нашего времени» по версии журнала Esquire. В рейтинг вошли 12 молодых людей, впечатливших редакцию своими достижениями в различных областях жизни.
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