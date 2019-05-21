Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в список «30 до 30» по версии Forbes

Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в список «30 до 30» по версии редакции Forbes в России. Киберспортсмен попал в тройку победителей категории «Спорт и киберспорт» вместе с футболистом Александром Головиным и хоккеистом Кириллом Капризовым.



Тройка победителей конкурировала с семью остальными спортсменами. В состав номинантов вошли фигуристка Алина Загитова, боец MMA Хабиб Нурмагомедов, теннисист Карен Хачанов и другие.



Это не первая награда киберспортсмена. Ранее Кушнарёв стал одним из «12 апостолов нашего времени» по версии журнала Esquire. В рейтинг вошли 12 молодых людей, впечатливших редакцию своими достижениями в различных областях жизни.