DreamHack разыграет $ 100 тыс. на турнире по CS:GO среди девушек

Турнирный оператор DreamHack анонсировал женский турнир по Counter-Strike: Global Offensive под названием Showdown. Соревнования пройдут с 5 по 7 июля в Валенсии (Испания), а призовой фонд составит $ 100 тыс.
«Мы стремимся стать киберспортивным игровым фестивалем, где все группы людей чувствуют себя желанными гостями. DreamHack Showdown — это первый шаг, который поможет создать вдохновляющие моменты для остальных киберспортсменок по всему миру», — прокомментировал новость исполнительный директор DreamHack Маркус Линдмарк.
На чемпионате выступят восемь команд. Два участника получат прямые приглашения, а оставшиеся шесть слотов разыграют в региональных квалификациях. По два места выделено на отборочные в Азии, Северной Америке и Европе.
Это первый турнир для девушек с подобным призовым фондом. Ранее DreamHack выступала организатором ряда чемпионатов среди женщин с гораздо меньшими призовыми, чем у мужчин.
- 21 мая 2019
-
19:11
-
18:43
-
15:11
-
13:51
-
11:42
-
11:01
- 20 мая 2019
-
19:52
-
18:04
-
17:04
-
15:18
-
12:54
-
12:29
- 19 мая 2019
-
21:22
-
14:59
-
14:11
-
12:45
-
11:58
- 18 мая 2019
-
23:51
-
21:04
-
18:42
-
16:37
-
15:25
-
13:42
-
12:52
-
11:44
-
10:39
- 17 мая 2019
-
22:46
-
22:35
-
20:04
-
16:54
-
15:29
-
13:28
-
12:35
-
07:53
-
01:11