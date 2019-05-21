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DreamHack разыграет $ 100 тыс. на турнире по CS:GO среди девушек

DreamHack разыграет $ 100 тыс. на турнире по CS:GO среди девушек
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Турнирный оператор DreamHack анонсировал женский турнир по Counter-Strike: Global Offensive под названием Showdown. Соревнования пройдут с 5 по 7 июля в Валенсии (Испания), а призовой фонд составит $ 100 тыс.

«Мы стремимся стать киберспортивным игровым фестивалем, где все группы людей чувствуют себя желанными гостями. DreamHack Showdown — это первый шаг, который поможет создать вдохновляющие моменты для остальных киберспортсменок по всему миру», — прокомментировал новость исполнительный директор DreamHack Маркус Линдмарк.

На чемпионате выступят восемь команд. Два участника получат прямые приглашения, а оставшиеся шесть слотов разыграют в региональных квалификациях. По два места выделено на отборочные в Азии, Северной Америке и Европе.

Это первый турнир для девушек с подобным призовым фондом. Ранее DreamHack выступала организатором ряда чемпионатов среди женщин с гораздо меньшими призовыми, чем у мужчин.

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