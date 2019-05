WePlay! объявила список участников Tug of War: Dire по Dota 2

Турнирный оператор WePlay! опубликовал список участников чемпионата Tug of War: Dire по Dota 2. Организаторы разделили участников на два региона — Америку и Азию. В каждом из них сыграет по 12 команд, а главным призом станет путёвка на чемпионат с призовым фондом в размере $ 300 тыс. — WePlay! Tug of War: Mad Moon.



Америка

Южная Америка:

— Infamous (приглашены в полуфинал)

— paiN Gaming (приглашены в полуфинал)

— Thunder Predator

— Gorillaz Pride

— SKOL

— FreeStyle



Северная Америка:

—J.Storm (приглашены в полуфинал)

— Black Sheep

— beastcoast

— Team Xolotl

— Vega Academy

— TBA



Азия

Юго-Восточная Азия:

— Mineski (приглашены в полуфинал)

— Neon Esports

— EVOS Esports

— Boom ID

— Geek Fam

— TBA

Китай:

— EHOME (приглашены в полуфинал)

— Royal Never Give Up (приглашены в полуфинал)

— Invictus Gaming

— Royal

— Team Serenity

—Newbee



Участники, занявшие вторые места получат по $ 6 тыс., а 3–4-е место — по $ 2 тыс. Кроме того, организаторы выберут двух самых ценных игроков, которых наградят бонусом в размере $ 5 тыс.



WePlay! Tug of War: Dire пройдёт с 28 мая по 2 июня в онлайне. Общий призовой фонд турнира составит $ 30 тыс.