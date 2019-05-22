В Overwatch стартовало новое сезонное событие в честь трехлетия игры

Компания Blizzard запустила сезонное событие «Годовщина Overwatch» в честь трехлетия игры. Каждый пользователь, который зайдет в шутер с 21 мая по 10 июня, получит один контейнер. В нем гарантированно содержится один легендарный предмет (с небольшой вероятностью можно вытащить все четыре).
Разработчики добавили новые образы для персонажей, анимации, боевые стойки, реплики и граффити. Игроки могут достать предметы с предыдущих тематических событий. Им также стали доступны ранее вышедшие потасовки. Ротация осуществляется каждый день.
Вместе с новыми обликами в Overwatch появилась «Мастерская» — редактор пользовательских режимов. Создатели шутера начали открытое тестирование инструментария. В нем не разрешается только изменять ландшафт и модели персонажей.
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