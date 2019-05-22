Gambit Esports отправила в инактив основной состав по CS:GO
Киберспортивная организация Gambit Esports объявила о роспуске основного состава. Набор новой пятёрки начнётся ближе к концу сезона 2019 года. Пока игроки находятся в инактиве, в клубе готовы рассматривать варианты по их трансферу.
На CIS Minor Championship — Berlin 2019 выступит Gambit Youngsters. В организации пообещали, что планы по основному составу никак не повлияют на молодёжную команду.
В течение двух последних месяцев мы провели серию переговоров, однако правильная комбинация из подходящих друг другу игроков не сложилась вплоть до настоящего дня, — прокомментировал решение спортивный директор Gambit Esports Константин Пикинер.
Открытые квалификации CIS Minor Championship — Berlin 2019 пройдут с 24 мая по 6 июня. Закрытый этап организуют с 8 по 10 июня. Восемь лучших команд отправятся на майнор.
Состав Gambit Esports:
- Михаил Dosia Столяров;
- Рустем mou Телепов;
- Николай mir Битюков;
- Сергей Ax1Le Рыхторов;
- Дмитрий dimasick Матвиенко (запас).
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