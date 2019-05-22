RAMZES666: после той игры с Na'Vi мы посыпались, два дня ничего не получалось

Керри VIrtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарев прокомментировал выступление состава на парижском мэйджоре и объяснил неудачи на квалификации к EPICENTER Major.
«Нормально всё. Восьмое место — тоже место, как говорится. Тестили много очень, на TI же едем уже. Плюс это старый патч, он себя изжил уже. Будем играть в доту на новом патче».
Об отборочном этапе на EPICENTER Major
«Мы должны были закончить 7:0, но после той игры с Natus Vincere… Ну, она была суперлёгкая, но получилось так, что мы её проиграли и после этого посыпались. Два дня у нас ничего не получалось, мы не могли нормально нажать на кнопки, не могли нормально пикнуть героев. Всё шло из рук вон. В последний день мы встали, обнялись, сказали: «Парни, да, мы можем» — и вышли на EPICENTER».
Компания Valve собирается выпустить патч, который изменит баланс в Dota 2, по завершении отборочного этапа StarLadder Minor. Вероятно, это должно произойти перед Adrenaline Cyber League 2019. В турнире участвуют Na'Vi, VP, Team Spirit и Evil Geniuses. Чемпионат пройдёт с 25 по 26 мая.
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