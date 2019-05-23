Тёрнер Tfue Тенни: я пытаюсь помочь киберспортивному коммьюнити

Профессиональный игрок и стример Fortnite Тёрнер Tfue Тенни записал видеообращение, в котором объяснил свои претензии в иске к FaZe Clan. Он упомянул о каких-то отчислениях от 49% до 79% и заявил, что подобные условия нацелены на грабёж детей.



«У меня не было цели очернить кого-то или сделать это дело эмоциональным. Мой иск только о моём контракте. О том договоре, который я подписал, когда понятия не имел о чём-то лучшем. Я был идиотом — мне не стоило подписывать этот трёхлетний контракт. Сейчас я пытаюсь помочь киберспортивному коммьюнити добиться справедливости. Этих детей используют и обворовывают. Это неправильные контракты, и такия случаи не должны повторяться.



FaZe Clan, опубликуйте мой контракт, чтобы люди смогли на него посмотреть. Или разрешите мне опубликовать их», — рассказал Тенни.

На обращение киберспортсмена ответил совладелец FaZe Clan Ричард Бэнкс. Он заявил, что киберспортсмену предлагалось несколько вариантов сотрудничества, и один из них — это ежегодная зарплата в $ 1 млн без каких-либо отчислений. При этом от игрока требовалось бы только выступать за организацию на турнирах. Также он пообещал опубликовать контракт.



Три дня назад стало известно, что Тёрнер Tfue Тенни подал в суд на киберспортивную организацию FaZe Clan. Киберспортсмен заявил, что организация незаконно присваивает 80% его доходов. В ответ менеджмент заявил, что команда никогда не брала процент с призовых или доходов с трансляций.