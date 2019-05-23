Алексей White-Ra Крупник: в других регионах Twitch наказывает стримеров строже

Бывший профессиональный киберспортсмен и руководитель отдела Twitch.tv по работе с партнёрами в России и странах СНГ Алексей White-Ra Крупник прокомментировал ситуацию с многочисленными банами популярных русскоязычных стримеров на платформе. Он заявил, что сервис все делает по правилам, но в СНГ вокруг подобных ситуаций слишком много шумихи.



«Правила были всегда. Их создали для того, чтобы соблюдать. Сейчас начали больше фокусироваться на исполнении этих правил. Не только в СНГ, но и в других регионах. Там, бывает, и намного строже обходятся с партнерами. У нас есть список правил сообщества Twitch, где все четко прописано. Мы связываемся с партнерами и рассказываем, из-за чего произошло это нарушение и в чем именно увидела нарушение команда модерации, и ставим в известность. Мы выступаем в роли посредников. Twitch — это такая компания, которая напрямую работает со своими партнерами. YouTube немного по-другому — они больше через агентства работают со своими партнёрами. Но что касается нарушения правил, за что конкретно забанили того или иного партнера, Twitch об этом никогда открыто не говорит, но партнера ставят в известность.



В Европе, когда случается похожая ситуация с баном крупного партнера, нет большого хайпа. Он знает, за что произошло то или иное нарушение. У нас, как мне кажется, это искусственно накручивают», — рассказал Крупник в интервью.



Одним из самых громких скандалов развернулся вокруг нескольких банов Виталия Arthas Цаля. Последний бан состоялся в марте 2019 года за разжигание ненависти. После этого Цаль начал стримить на YouTube. На момент написания, его Twitch-канал вернулся в рабочее состояние.