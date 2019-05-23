Рустем mou Телепов начал поиски новой команды

Игрок Gambit Esports по CS:GO Рустем mou Телепов готов рассмотреть варианты предложений от других организаций. Об этом киберспортсмен сообщил в соцсети «ВКонтакте». Каким командам или регионам будет отдаваться предпочтение, он не уточнил.
«Позавчера вышла новость, что на данный момент укомплектование состава приостановлено и игроки могут быть выставлены на трансфер в случае наличия предложений.
Я готов к новым приключениям. За то время, что мы были в поиске игроков и не играли официальных матчей, я успел многое переосмыслить и сейчас горю желанием вернуться в игру и найти новую команду. Поэтому на данном этапе я намерен играть много матчей на faceit и следить за турнирами, чтобы быть в курсе всех актуальных трендов CS GO», — написал Телепов.
Двумя днями ранее Gambit Esports объявила о роспуске основного состава по CS:GO. Менеджмент организации сообщил, что будет собирать новую команду, но это будет только после окончания берлинского мэйджора.
Рустем mou Телепов играл за Gambit с января 2016 года. В составе команды он выиграл DreamHack Open Winter 2016, DreamHack Open Austin 2017, PGL Major Krakow 2017 и ROG Masters 2017.
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