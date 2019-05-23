ESL One Hamburg 2019 пройдёт в октябре
Компания ESL раскрыла подробности проведения чемпионата ESL One Hamburg 2019 по Dota 2. Соревнования пройдут с 22 по 27 октября в Гамбурге (Германия), а призовой фонд составит $ 300 тыс.
На нём традиционно выступят 12 команд. С 22 по 24 октября пройдёт групповой этап, а с 25 по 27 октября — плей-офф. Местом проведения последней станет Barclaycard Arena. Кроме этого организаторы проведут конкурс косплееров. На нём дополнительно будет разыграно € 3 тыс.
Напомним, что на лето у компании запланирован ещё один чемпионат — ESL One Birmingham 2019. Он пройдёт с 28 мая по 2 июня в Бирмингеме (Великобритания). Участники разыграют $ 300 тыс. На турнире выступит один участник из СНГ — Gambit Esports.
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