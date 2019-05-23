Алексей OverDrive Бирюков стал тренером ESPADA по CS:GO

Бывший профессиональный игрок и журналист Алексей OverDrive Бирюков занял пост тренера по CS:GO в киберспортивной организации ESPADA. Под его руководством будет выступать экс-состав Team Spirit Academy.



Это не первый состав ESPADA по CS:GO. Предыдущую команду организация распустила в первом квартале 2018 года. Киберспортсмены не смогли отобраться ни на один крупный турнир.



Алексей OverDrive Бирюков известный киберспортивный инсайдер на CS-сцене. Ранее он сообщил, что состав Team Spirit Academy перейдёт в ESPADA. Причины трансфера неизвестны, но он подчеркнул, что лично участвовал в подборе игроков.

