Алексей OverDrive Бирюков стал тренером ESPADA по CS:GO
Бывший профессиональный игрок и журналист Алексей OverDrive Бирюков занял пост тренера по CS:GO в киберспортивной организации ESPADA. Под его руководством будет выступать экс-состав Team Spirit Academy.
Это не первый состав ESPADA по CS:GO. Предыдущую команду организация распустила в первом квартале 2018 года. Киберспортсмены не смогли отобраться ни на один крупный турнир.
Алексей OverDrive Бирюков известный киберспортивный инсайдер на CS-сцене. Ранее он сообщил, что состав Team Spirit Academy перейдёт в ESPADA. Причины трансфера неизвестны, но он подчеркнул, что лично участвовал в подборе игроков.
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