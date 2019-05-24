Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон инвестировал в киберспортивную организацию Fade 2 Karma, пишет ESPN. Размер суммы не уточняется.
Инвестиции пойдут на создание площадки для стримеров. The Ranch House построят в городе Эль Сегундо, штат Калифорния, где расположена компания по производству марихуаны Tyson Ranch.
Комплекс будет включать персональные стримерские комнаты, сцену для турниров, студию по производства контента и крышу, специально оборудованную для вечеринок.
22 мая Тайсон поучаствовал в трансляции Алли Alliestrasza Грейс. На стриме он поиграл в Hearthstone. В интервью ESPN боксер назвал свои первые результаты слабыми.
Fade 2 Karma основана немецким игроком в Hearthstone и Magic: The Gathering Тимом Theude Бергманном в июле 2015. Сейчас в её составе числится более 20 человек, которые выступают профессионально, создают контент и занимаются стримами.
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