V1lat: Ceb — один из немногих, кто реально уважал нашу сцену и наш регион всегда

Комментатор студии Maincast Виталий v1lat Волочай прокомментировал инцидент с Себастьяном Ceb Дебсом. По его мнению, киберспортсмен не прав в сложившейся ситуации — ему не следовало опускаться до оскорблений. Однако он попросил игроков «не приплетать национальную гордость» и сравнивать инцидент с предыдущими случаями, поскольку среднестатистический русскоязычный пользователь — токсичный человек.

«Если честно, вообще не понимаю, почему так обсуждают Себа. Один из немногих, кто реально уважал нашу сцену и наш регион всегда в доте и всегда это будет делать. Но если у тебя в пабе два тупорылых русских, то это два тупорылых русских. И дело не во всём регионе, а в двух дебилах.

Правда, в данном конкретном случае в трёх. Ибо Себ, конечно, не имел права как чемпион «Инта» говорить что-либо агрессивное в пабе, это понятно, и он за это уже извинился. Но не приплетайте тут национальную гордость. Мы все знаем, что такое CIS-пабы. Клоака ссаная. Вот и всё.

Я понимаю, если бы русскоязычные игроки были примером для подражания во всем мире и на наших серверах единороги срали радугами. Но это не так. Среднестатистический русскоязычный игрок в доту — токсичный урод, который руинит игры. Смысл делать вид, что это не так?



Поэтому хватит искать драму, где её нет. Никто тебя лично, мой юный друг, не обижал. Обижали конкретно двух тиммейтов по пабу, они пусть и обижаются. Хватит вплетать сюда Майндконтрола, Куку, расизм и нацизм. Лучше перестаньте ливать, бить шмотки и делать херню в пабах», — написал Волочай.

Скандал вокруг Дебса разгорелся после его высказывания в рейтинговом матче. Во время игры он оскорбил двух игроков предположительно из России. Большая часть сообщества осудила действия француза. Подробнее о ситуации можно прочитать у нас на сайте.

Solo откажется от участия в EPICENTER, если Valve не прояснит ситуацию с Ceb